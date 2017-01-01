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Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов

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Александр Лукашенко лично вручил Рамзану Кадырову орден, указ о награждении которым был подписан еще в августе 2018 года.
Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов
Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов
sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Церемония прошла во время официальной встречи Лукашенко и Кадырова, сообщает портал Беларусь сегодня в пятницу, 21 июня.

"К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Настоящий мужик! Пообещал — сделал. Спасибо за наших людей, которых ты освободил и которых мы вряд ли до сих пор увидели бы в Беларуси. Ты не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа. Я хочу тебе сегодня вручить орден Дружбы", - сказал Лукашенко, имея в виду содействие Кадырова в освобождении граждан Беларуси из плена в Ливии в 2017 году.

После вручения ордена Лукашенко и Кадыров продолжили обмен любезностями - президент Беларуси восторгался Кавказом, а глава Чечни передавал Лукашенко привет от его брата, с которым завтракал.

Напомним, что ранее Кадыров пообещал посадить Трампа и Меркель в чеченскую тюрьму.

Кадырова наградили орденом Герой Отечества

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Теги: Чечня, Беларусь, орден, Рамзан Кадыров, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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