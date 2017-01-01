Александр Лукашенко лично вручил Рамзану Кадырову орден, указ о награждении которым был подписан еще в августе 2018 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Церемония прошла во время официальной встречи Лукашенко и Кадырова, сообщает портал Беларусь сегодня в пятницу, 21 июня.

"К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Настоящий мужик! Пообещал — сделал. Спасибо за наших людей, которых ты освободил и которых мы вряд ли до сих пор увидели бы в Беларуси. Ты не просто друг, ты брат для меня, для нашего народа. Я хочу тебе сегодня вручить орден Дружбы", - сказал Лукашенко, имея в виду содействие Кадырова в освобождении граждан Беларуси из плена в Ливии в 2017 году.

Cмотрите фотогалерею: Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов

После вручения ордена Лукашенко и Кадыров продолжили обмен любезностями - президент Беларуси восторгался Кавказом, а глава Чечни передавал Лукашенко привет от его брата, с которым завтракал.

Напомним, что ранее Кадыров пообещал посадить Трампа и Меркель в чеченскую тюрьму.

Кадырова наградили орденом Герой Отечества

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