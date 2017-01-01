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Во Франции произошло сильное землетрясение

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Эпицентр находился на западе страны, вблизи города Брессюир, однако толчки были ощутимы по всей Франции.
Магнитуда составила 5,1 баллов
Магнитуда составила 5,1 баллов
Flickr/ Matt Katzenberger

На западе Франции в пятницу, 21 июня, произошло сильное землетрясение магнитудой 5,1 баллов, сообщает The Independent.

Во французской Национальной сейсмической службе, заявили, что эпицентр землетрясения, которое всколыхнуло всю Францию, находился вблизи города Брессюир, что на западе страны.

Отмечается, что толчки были ощутимы по всей стране, в частности, в Ле-Мане, Нанте, Ренне, Кане, Бордо и Нормандии. На данный момент информации о повреждениях или пострадавших не поступало.

Напомним, В результате 18 июня на северо-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8 пострадал 21 человек.

Незадолго до этого возле Новой Зеландии произошла серия сильных землетрясений.

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Теги: Франция, Землетрясения, магнитуда
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Источник: korrespondent.net

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