В Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу – СМИ

Мужчине стало плохо на рабоче месте. Работодатель-поляк отказался вызывать врача и вывез тело украинца за 150 км.

В Польше на заработках погиб 36-летний украинец, житель Снятинского района Ивано-Франковской области Василий Чорней. Его тело нашли за 150 км от его работы. Об этом пишет издание Версии.

Отмечается, что 14 июня в социальной сети Facebook начали распространять фото найденного в лесопосадке тела мужчины. Предполагали, что это может быть украинский заробитчанин, поскольку человек был в рабочих перчатках. Вскоре знакомые опознали его, как 36-летнего Василия Чорнея - жителя Ивано-Франковской области.

Известно, что человек работал в столярной, когда у него случился приступ. Одни знакомые погибшего предполагают, что это могла быть эпилепсия, другие, что он надышался испарений лаков и красок.

Работники, которые в то время также были в цехе, обратились к работодателям с просьбой вызвать врача. Однако работодательница сообщила, что уже нерабочее время (было около 17:00) и добавила, что сама решит проблему.

"Однако вместо того, чтобы отвезти украинца в медучреждение, поляки решили просто избавиться от тела - вывезли в лесопосадку вблизи города Вонгровец", - отмечается в публикации.

Сейчас дело расследует польская полиция.

Работодатели задержаны, однако они утверждают, что Василий у них не работал и они вообще не знают украинца. Кроме того, полицейские разыскивают еще одного украинца, который, вероятно, был свидетелем, а, возможно, и соучастником преступления.

Напомним, ДТП с участием четырех украинцев в Польше произошло 12 июня на дороге между населенными пунктами Пщев и Новый Гожицько. По неизвестным причинам водитель Opel Astra не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Двое украинцев погибли на месте происшествия, еще двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, один из них скончался во время операции. Второй скончался через несколько дней в больнице.

Погибшие в возрасте от 19 до 38 лет были жителями села в Ровенской области.

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