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Трамп: Мы были готовы нанести удар по Ирану

Комментариев: 1
Американский лидер рассказал, что отдал приказ готовить три удара по целям в Иране, но позже остановил их.
Трамп пообещал Ирану новые санкции
Трамп пообещал Ирану новые санкции

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские войска были готовы нанести удар по трем объектам Ирана из-за атаки на американский беспилотник. Об этом он написал в пятницу, 21 июня, в микроблоге Twitter.

Трамп рассказал, что после уничтожения Ираном американского беспилотника над Ормузским проливом он отдал приказ готовить удар по трем иранским объектам. Однако в последний момент все-таки передумал.

"За 10 минут до удара я остановил его", - написал он.

Вместе с тем, Трамп отметил, что будет действовать против Ирана с помощью новых санкций.

"Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие, ни против США, ни против мира", - добавил американский президент.

Накануне, 20 июня, иранские военные объявили, что сбили над провинцией Хормозган американский беспилотник Global Hawk, который якобы вторгся в воздушное пространство Ирана.

Позже в Пентагоне подтвердили потерю дрона, но заявили, что это был Navy MQ-4C Triton и он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил большую ошибку, уничтожив американский БПЛА.

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Теги: США, Иран, Трамп, беспилотник, ракетний удар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    21.06.2019, 17:58
Оценка:  0
VSHIVANKA
МЫ БЫЛИ ГОТОВЫ , НО ВО ВРЕМЯ ПОНЯЛИ , ЧТО МОЖЕМ ЖЁСТКО ПОЛУЧИТЬ ПО Е.БАЛУ , И ПОЭТОМУ ПОЖАЛЕЛИ ИРАН .....))))
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