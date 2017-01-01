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Грузинские протестующие выдвинули ультиматум

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Митингующие под зданием парламента дали три часа для объявления об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария.
Протестующие обещают начать мирное шествие через всю страну
Протестующие обещают начать мирное шествие через всю страну

В Грузии протестующие выдвинули ультиматум властям во время протеста под парламентом в Тбилиси. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Как сообщается, во время протеста под зданием грузинского парламента протестующие заявили, что дают три часа для объявления об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария.

Отмечается, что в случае невыполнения властями условий протестующие обещают начать мирное шествие из западного города Зугдиди в столицу Тбилиси.

"Мы даем три часа министру внутренних дел Георгию Гахария, чтобы он покинул свою должность или мы начнем мирное шествие с Западной Грузии из Зугдиди, чтобы собраться здесь с большими силами, и с чистыми руками убрать эту власть", - произнес один из демонстрантов.

Ранее сообщалось, что в Грузии возобновились акции протеста. Тысячи протестующих собрались под зданием грузинского парламента в Тбилиси. Люди требуют проведение внеочередных выборов.

Накануне стало известно, что спикер парламента Грузии ушел в отставку на фоне протестов.

Грузия в огне. Что происходит в Тбилиси

 

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Теги: Грузия, митинг, протесты, протест, митинги, ультиматум
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Источник: korrespondent.net

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