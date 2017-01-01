Названа причина масштабного пожара на заводе в США

На нефтеперерабатывающем заводе в Филадельфии воспламенилась цистерна с бутаном, после чего началась цепная реакция.

Причиной масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Филадельфии стало воспламенение цистерны с бутаном, которая взорвалась и вызвала цепную реакцию. Об этом в пятницу, 21 июня, заявили в местном пожарном департаменте, сообщает телеканал NBC в Филадельфии.

"Как заявил заместитель комиссара пожарной охраны Крейг Мерфи, загорелась цистерна с бутаном, которая впоследствии сдетонировала. После этого произошли несколько взрывов поменьше, когда огонь распространился через систему трубопроводов", - отмечается в сообщении.

В пожарном департаменте отметили, что на предприятии продолжает гореть газ пропан.

Уточняется, что во время инцидента на заводе находились люди, но они были достаточно далеко от места взрывов. Тем не менее, четверо работников НПЗ получили незначительные травмы, им оказана помощь на месте.

Напомним, в пятницу на нефтеперерабатывающем заводе в Филадельфии (восточное побережье США) произошли несколько взрывов, ставших причиной масштабного пожара, парализовав инфраструктуру вокруг предприятия.

Напомним, несколькими днями ранее в соцсетях сообщали о сильном взрыве, который прогремел в Донецке.

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