Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин запретил пассажирские авиаперелеты в Грузию

Комментариев: 0
Кабмину поручили оказать помощь с возвращением домой российским туристам, которые находятся в Грузии.
Владимир Путин запретил авиаперевозки россиян в Грузию
Владимир Путин запретил авиаперевозки россиян в Грузию

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июня, издал указ, запрещающий пассажирские авиаперевозки из России в Грузию, сообщает ТАСС.

Отмечается, что президент поручил кабмину оказать находящимся в Грузии россиянам помощь по возвращению в РФ с учетом приостановки авиасообщения.

Указ запрещает пассажирское авиасообщение начиная с 8 июля 2019 года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил Грузии реальными проблемами в экономике. Такое заявление он сделал в ответ на высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

Грузия в огне. Что происходит в Тбилиси

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия-Грузия, Грузия, Путин, авиаперелет, указ, авиаперевозки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь