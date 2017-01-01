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Трамп продлил режим санкций против КНДР

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Американский лидер продолжил еще на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 21 июня, принял решение продлить санкции против Северной Кореи. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
 
Как указано в заявлении американской администрации, сохраняются в силе ограничительные меры, введенные на основании целого ряда президентских указов, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах. 
 
Отмечается, что Трамп уведомил Конгресс о решении продлить санкционный режим, срок действия которого должен был истечь 26 июня 2019 года. 
 
Среди угроз, исходящих от КНДР, упоминается ядерное оружие и риск его распространения.
 
"Политика и действия властей КНДР дестабилизируют Корейский полуостров, подвергают опасности военных США, наших союзников и торговых партнеров в регионе", - подчеркнул Трамп.
 
Напомним, американский режим ЧП по отношению к Северной Корее был введен в 2008 году. В последующие годы срок его действия продлевали и дополняли новыми ограничительными мерами.
 
Как сообщал Корреспондент.net, весной этого года в Ханое прошла вторая встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам двухдневного саммита сторонам не удалось прийти к договоренностям
 
Позже президент США объяснил, что причиной провала переговоров стало требование Ким Чен Ына снять все санкции в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, на которое он не согласился. 

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Теги: Северная Корея, Трамп, санкции, КНДР, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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