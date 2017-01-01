Элтон Джон получил от Макрона орден Почетного легиона

Награждение связано не только с выдающимся творчеством музыканта, но и с его деятельностью по борьбе со СПИДом, подчеркнул французский лидер.

Президент Франции Эммануэль Макрон вручил британскому певцу и композитору Элтону Джону орден Почетного легиона. Церемония состоялась в пятницу, 21 июня, на приеме в Елисейском дворце по случаю праздника Дня музыки во Франции, сообщает ТАСС

"Франция выразила признательность за заслуги сэра Элтона Джона, который только что стал кавалером ордена Почетного легиона", - заявил Макрон.

Он уточнил, что награждение связано не только с выдающимся творчеством музыканта, но и с его деятельностью по борьбе со СПИДом. Президент Франции напомнил, что фонд Элтона Джона за время своего существования с 1992 года собрал более 450 миллионов евро на эти цели.

Сама церемония вручения ордена прошла без журналистов. Элтон Джон поблагодарил Макрона за оказанную ему честь и напомнил о важности борьбы со СПИДом.

Напомним, музыкант прибыл во Францию в рамках мирового турне Farewell Yellow Brick Road (Прощай, дорога из желтого кирпича), начавшегося в США в сентябре 2018 года.

На сайте Элтона Джона сказано, что тур, во время которого запланировано более 300 концертов, завершит 50-летнюю карьеру певца . Он продлится до 2021 года.

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