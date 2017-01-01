Лидеры ЕС не договорились о защите климата

На саммите в Брюсселе также не решили, кто станет новым главой Еврокомиссии после ухода Юнкера.

Государства Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе, завершившегося в пятницу, 21 июня, не смогли договориться о создании к 2050 году условий, исключающих отрицательное воздействие на климат.

Из-за возражений восточноевропейских стран главы государств и правительств 28 стран-участниц ЕС ограничились общей декларацией, в которой лишь подтверждается принципиальная приверженность данной цели.

Создание условий, исключающих отрицательное воздействие на климат, означает запрет на выброс большего объема вредных для экологии газов, чем могут поглотить, к примеру, лесные массивы.

Для достижения этой цели необходимо радикально сократить объем вредных эмиссий в промышленности и сельском хозяйстве.

Участникам саммита также не удалось договориться о том, кто возглавит комиссию ЕС после ухода ее нынешнего председателя Жана-Клода Юнкера.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель констатировала, что ни один из кандидатов от трех крупнейших европейских партий в настоящее время не может получить большинства голосов в Европейском совете.

Вопрос о новом председателе Еврокомиссии предполагается решить на внеочередном саммите ЕС 30 июня.

Европейская народная партия прочит на эту должность немецкого политика Манфреда Вебера, социал-демократы - нидерландца Франса Тиммерманса, а либералы - датчанку Маргрете Вестагер.

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