Трампа обвинила в изнасиловании журналистка

Как утверждает женщина, она встретилась с Трампом в универмаге Bergdorf Goodman, расположенном на Пятой Авеню в Нью-Йорке осенью 1995 или весной 1996 года.

Он якобы заманил ее в примерочную в отделе нижнего белья и изнасиловал. По словам Кэрролл, перед этим будущий президент попросил у нее совета при покупке подарка для некой девушки.