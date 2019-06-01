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Трампа обвинила в изнасиловании журналистка

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Джин Кэрролл утверждает, что президент США изнасиловал ее в 90-е годы во время посещения универмага, где она работала.
Джин Кэрролл обвинила Дональда Трампа в изнасиловании
Джин Кэрролл обвинила Дональда Трампа в изнасиловании
twitter.com/NYMag
 
Журналистка и автор колонки в женском журнале Elle Джин Кэрролл обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании. Об этом в пятницу, 21 июня, написало издание New York Magazine.
 
Отмечается, что об инциденте, который произошел в 90-е годы, Кэрролл рассказала в своей книге, отрывок из которой был опубликован на страницах New York Magazine.

Как утверждает женщина, она встретилась с Трампом в универмаге Bergdorf Goodman, расположенном на Пятой Авеню в Нью-Йорке осенью 1995 или весной 1996 года.

Он якобы заманил ее в примерочную в отделе нижнего белья и изнасиловал. По словам Кэрролл, перед этим будущий президент попросил у нее совета при покупке подарка для некой девушки.

Она не подала заявление в полицию и рассказала об инциденте только двум близким друзьям.
 
Кэррлолл подчеркнула, что у нее нет вещественных доказательств, так как маловероятно, что в универмаге тогда стояли камеры. Магазин также подтвердил, что у него не сохранились видеозаписи того времени.
 
Ранее не менее 20 женщин обвинили Трампа в приставаниях, хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде.
 
Одним из самых громких стало дело порноактрисы Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд).
 
Трамп отрицает обвинения в домогательствах и супружеских изменах.

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Теги: США, журналист, изнасилование, Трамп, Дональд Трамп, сексуальные домогательства
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Источник: korrespondent.net

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