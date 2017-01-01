Президент США отверг обвинения в изнасиловании

Американский лидер заявил, что никогда не встречался с Джин Кэррол и подозревает ее в сотрудничестве с демократами.

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Джин Кэрролл в изнасиловании. Об этом пишет The Hill со ссылкой на сообщение Белого дома.

Ранее New York Magazine опубликовал отрывок из книги Кэрролл, где она утверждает, что в середине девяностых годов нынешний президент США изнасиловал ее в в примерочной нью-йоркского универмага.

"Я никогда в своей жизни не встречал этого человека. Она пытается продать свою новую книгу - это должно указывать на ее мотивацию. Ее стоит продавать в отделе художественной литературы", - говорится в заявлении Трампа.

Он подчеркнул, что "люди должны дорого платить за такие ложные обвинения" и попросил уведомить его, если выяснится, что Кэррол или New York Magazine сотрудничают с Демократической партией США.

Ранее Трампа неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах , хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде.