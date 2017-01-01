Трамп пригрозил Ирану "невиданными разрушениями"

Американский лидер рассказал, с чем столкнется Тегеран в случае войны с Вашингтоном. При этом он заверил, что не ищет вооруженного конфликта с исламской республикой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае войны с Ираном последний столкнется с "невиданными прежде разрушениями". Об этом он заявил в интервью NBC News , отрывки из которого были опубликованы в пятницу, 21 июня .

"Я не ищу войны. <...> Но если это произойдет, это будет уничтожением, которого вы никогда не видели раньше", - подчеркнул американский лидер, обращаясь к Тегерану.

При этом он указал, что хочет избежать военного сценария и напомнил, что Иран не может иметь ядерного оружия.

"Вы хотите говорить - хорошо. В противном случае у вас будет плохая экономическая ситуация в ближайшие три года", - отметил Трамп.

Ранее стало известно, что президент США отменил нанесение ударов по Ирану незадолго до того, как должны были подняться в воздух американские военные самолеты.

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