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Трамп пригрозил Ирану "невиданными разрушениями"

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Американский лидер рассказал, с чем столкнется Тегеран в случае войны с Вашингтоном. При этом он заверил, что не ищет вооруженного конфликта с исламской республикой.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае войны с Ираном последний столкнется с "невиданными прежде разрушениями". Об этом он заявил в интервью NBC News, отрывки из которого были опубликованы в пятницу, 21 июня .
 
"Я не ищу войны. <...> Но если это произойдет, это будет уничтожением, которого вы никогда не видели раньше", - подчеркнул американский лидер, обращаясь к Тегерану.
 
При этом он указал, что хочет избежать военного сценария и напомнил, что Иран не может иметь ядерного оружия. 
 
"Вы хотите говорить - хорошо. В противном случае у вас будет плохая экономическая ситуация в ближайшие три года", - отметил Трамп.
 
Ранее стало известно, что президент США отменил нанесение ударов по Ирану незадолго до того, как должны были подняться в воздух американские военные самолеты.
 
Накануне американский беспилотник был сбит иранской ракетой над Ормузским проливом.

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Теги: война, США, Иран, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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