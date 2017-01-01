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Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП

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Чрезвычайное положение будет действовать в течение месяца с 22 июня в целях соблюдения общественной безопасности и порядка.
Силы безопасности Шри-Ланки
Силы безопасности Шри-Ланки

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на один месяц режим чрезвычайного положения, введенный после серии терактов в стране, в результате которых погибли около 250 человек. Об этом сообщает местное издание Ada Derana со ссылкой на официальный документ в субботу, 22 июня.

Канцелярия президента распространила декларацию, подписанную главой государства. Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали. После этого власти временно запрещали использование соцсетей.

Позже сообщалось, что правоохранители задержали или ликвидировали всех подозреваемых в осуществлении терактов на острове.

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Теги: теракт, ЧП, Шри-Ланка, чрезвычайное положение, Шри Ланка, теракты, Шри Ланка теракт
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Источник: korrespondent.net

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