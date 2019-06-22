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MH17: экс-посол Малайзии в Нидерландах назвала расследование "сомнительным"

Комментариев: 3
Бывшая посол Малайзии в Нидерландах считает "сомнительными" результаты расследования по падению самолета под Донецком.
На месте падения Боинга 777 под Донецком
На месте падения Боинга 777 под Донецком
Getty Images

Последнее заявление участников Совместной следственной группой (ССГ) об установлении лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing на востоке Украины в 2014 году, оставило множество вопросов, которые являются определяющими в этом деле. Такое мнение высказала бывший посол Малайзии в Нидерландах Фаузи Таиб в авторской статье, опубликованной в субботу в газете New Straits Times.

"Во-первых, ни один их четырех подозреваемых, названных ССГ, не был членом расчета зенитной ракетной установки, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing. Следователи так и не смогли установить, кто был в составе расчета и как подозреваемые связаны с ними", - пишет дипломат, которая возглавляла дипмиссию в Гааге с 2008 года по 2015 год.

"Кроме того, ни в одном докладе не содержится информация, с какой целью была запущена ракета, стало ли это случайным и преднамеренным выстрелом, направленным именно против малайзийского самолета либо же против любого гражданского", - отмечает Фаузи Таиб.

Автор статьи также задается вопросом, "почему в тот день украинские диспетчеры направили Boeing из Малайзии на столь низкий эшелон, зная о боевых действиях на территории своего государства. Разве Украина в таком случае не является виновной в том, что заставила экипаж снизиться, направив лайнер непосредственно в зону конфликта".

По словам дипломата, "возникает также закономерный вопрос, почему Россия не была включена в состав ССГ. Возможно, это было сделано аналогично тому, как поступили с Малайзией, которая также изначально была исключена из следствия".

По ее словам, "для Малайзии совершенно неважно, что четверо подозреваемых, названных ССГ, являются гражданами РФ. Мы не можем быть втянуты в геополитическое противостояние России и Запада, который с самого начала прямо или косвенно обвинял Москву в случившемся".

"В первую очередь, для малайзийцев важна правда: что случилось в тот роковой день, кто сделал это, умышленно или случайно", - отметила Фаузи Таиб.

Ранее Малайзия приняла отчет о расследовании Голландии, но не увидела доказательств того, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

 

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Теги: Малайзия, Нидерланды, посольство, посол, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, кто сбил боинг 777 над украиной, Крушение Боинга 777
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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FPN    22.06.2019, 20:01
Оценка:  0
FPN
ЕСТЬ ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ!!!!!!!!!!
TRIGER25    22.06.2019, 19:21
Оценка:  +1
TRIGER25
Малазийцам есть что терять если докажут что РФ виновна ... Они будут сомневаться в расследовании даже если РФ все признает - скажут - на ракете не было сообщения что она планирует умышлено сбить Боинг )
logmax    22.06.2019, 18:53
Оценка:  -1
logmax
Они (Малазийцы) эту песню подпевать расии еще долго будут, пока пальмовым маслом за су-27 (из расии) полностью не рассчитаются. Чистой воды бизнес.
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