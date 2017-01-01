В Камбодже обвалилась многоэтажка, есть жертвы

Обвал произошел во время строительства дома. По предварительным данным, погибли семь человек, еще десятки людей пострадали.

В Камбодже обвалилось здание, которое строилось в прибрежном городе Сиануквиль. В результате инцидента погибли семь человек, еще несколько десятков человек пострадали,сообщает BBC.

Трагедия произошла во время строительства дома в прибрежном городе Сиануквиль. Подрядчиком выступала китайская компания, и во время обрушения на строительной площадке находились около 50 сотрудников.

По предварительным данным, ранения получил 21 человек, а остальные рабочие, находившиеся на стройке, считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы.

В связи с обвалом полиция задержала четверых людей, включая владельца недостроенного здания, руководителя строительной фирмы и подрядчика.

Ранее сообщалос, что в Молдове обрушился девятиэтажный дом. Жертв удалось избежать благодаря проведенной заранее эвакуации жителей.

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