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В Грузии арестовали более 120 протестующих

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Демонстрантов приговорили к 12 суткам ареста. Им инкриминировали неподчинение полиции и малое хулиганство.
В Грузии не утихают акции протеста
В Грузии не утихают акции протеста

В Грузии по меньшей мере 121 человек был приговорен к 12 суткам ареста из-за участия в акции протеста в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.

По данным грузинского МВД, задержанных на акциях протеста у здания парламента Грузии протестующих приговорили к 12 суткам ареста. Демонстрантам инкриминировали неподчинение полиции и малое хулиганство во время митингов в Тбилиси, которые начались в четверг, 20 июня.

Отмечается, что все другие задержанные во время протеста демонстранты были освобождены и оштрафованы.

"Информируем общество, что 121 человек, задержанный в ходе акции 20 июня, в административном порядке приговорен к административному заключению (12 суток), а остальные - освобождены. Им выписаны штрафы или сделано словесное предупреждение", - говорится в заявлении МВД.

Напомним, вечером 21 июня в Тбилиси возобновились акции протеста, которые спровоцировал визит в страну депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
 
В ходе митингов 20-21 июня в Тбилиси были арестованы 305 демонстрантов, 240 человек пострадали.
 

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Теги: Грузия, митинг, протесты, протест, арест, митинги, аресты, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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