Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп анонсировал новые санкции против Ирана

Комментариев: 0
По словам Трампа, Вашингтон не исключает военное противодействие Ирану из-за уничтожения американского беспилотника.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит ужесточение санкций против Ирана из-за уничтожения американского беспилотника над Ормузским проливом. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, США продвигаются в деле изучения всех возможностей для усиления санкционного режима против Ирана, чтобы не дать Тегерану получить ядерное оружие.

"У Ирана не будет ядерного оружия. Мы не собираемся позволить Ирану получить ядерное оружие", - подчеркнул он.

Американский президент добавил, что вместе со своими помощниками в Белом доме он обсудит ситуацию вокруг Ирана. Трамп подчеркнул, что Вашингтон не исключает вариант военного противодействия Ирану.

Ранее Трамп пригрозил Ирану "невиданными разрушениями". Американский лидер рассказал, с чем столкнется Тегеран в случае войны с Вашингтоном. При этом он заверил, что не ищет вооруженного конфликта с исламской республикой.

Также стало известно, что президент США отменил нанесение ударов по Ирану незадолго до того, как должны были подняться в воздух американские военные самолеты.
 
Напомним, американский беспилотник был сбит иранской ракетой над Ормузским проливом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Иран, Трамп, санкции, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь