Трамп предложил сделать Иран "снова великим"

США могут договориться с Ираном по ядерной проблеме, если иранская сторона захочет этого.



Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "сделать Иран снова великим", передает Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет "сделать Иран снова великим", передает CNN

"Если Иран хочет снова стать богатой процветающей страной, мы называем это "Давайте сделаем Иран снова великим", то я не против", – сказал он.



По словам американского лидера, Вашингтон может быстро договориться с Тегераном по ядерной проблеме, если иранская сторона захочет этого.



Трамп заявил, что этого не выйдет, если Иран планирует заполучить ядерное оружие через пять-шесть лет, и добавил, что Вашингтон не позволит этого.







Трамп объяснил, почему отменил удары по Ирану

Президент США подчеркнул, что, если Тегеран откажется от ядерного оружия, он готов стать "лучшим другом" Ирана.

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