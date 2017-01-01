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В Иране казнили чиновника за шпионаж в пользу США

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Во время расследования подозреваемый чиновник полностью признал вину в шпионаже на ЦРУ за деньги.
Смертная казнь в Иране
Смертная казнь в Иране
iranhr.net

Власти Ирана казнили работавшего на Минобороны страны Джалала Хаджи Завара, он был признан виновным в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления США, сообщает AFP
 
Приговор был приведен в исполнение в тюрьме города Кередж. 
 
Во время расследования подозреваемый полностью признал вину в шпионаже на ЦРУ за деньги. В его доме были найдены шпионские устройства. Бывшая жена Джалала Хаджи Завара была признана причастной к шпионской деятельности и отбывает 15-летнее заключение в тюрьме.
 
Напомним, отношения Ирана и США обострились. На днях иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что сбил беспилотник США, нарушивший воздушную границу страны.

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Теги: США, Иран, казнь, смертная казнь
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Источник: korrespondent.net

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