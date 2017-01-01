Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО
Норвежская контр-адмирал Луиза Дедичен стала первой женщиной в военном комитете НАТО.
Представитель вооруженных сил Норвегии стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО, сообщила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
"Поздравляем контр-адмирала Луизу Дедичен – первую женщину в военном комитете НАТО", – написала она в Twitter.
Военный комитет является органом НАТО, в состав которого входят начальники штабов обороны государств-членов альянса. Начальники штаба обороны регулярно представлены в комитете их постоянными военными представителями, которые чаще всего являются двух- или трехзвездными офицерами.
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