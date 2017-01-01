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Сильное землетрясение произошло у берегов Мексики

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Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,6 располагался в 53 километрах от населенного пункта Пуэрто-Мадеро.
У берегов Мексики произошло землетрясение
У берегов Мексики произошло землетрясение
Flickr/ Matt Katzenberger


Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу, 22 июня, в Тихом океане у западного побережья Мексики, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 53 километрах к юго-западу от населенного пункта Пуэрто-Мадеро. Очаг землетрясения залегал на глубине около 38 километрах. 

Сведений о возможных разрушениях, пострадавших и угрозе цунами пока нет.

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Напомним, в результате произошедшего 18 июня на северо-западе Японии землетрясениямагнитудой 6,8 пострадал 21 человек.

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Теги: Землетрясения, Мексика, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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