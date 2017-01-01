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В Китае внедорожник влетел в толпу пешеходов: есть жертвы

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В толпу пешеходов в Чунцине влетел внедорожник, управляемый 42-летним пьяным местным жителем.
Полиция задержала мужчину, который сбил прохожих на внедорожнике
Полиция задержала мужчину, который сбил прохожих на внедорожнике

Четыре человека погибли и еще десять пострадали в результате наезда внедорожника в толпу пешеходов в китайском городе Чунцин, сообщает пресс-служба местной полиции.
 
Инцидент произошел вечером 22 июня. Мужчина ехал по узкой улице и по дороге врезался в несколько машин и сбил около 20 человек на своем пути.
 
Водитель был задержан сразу после инцидента, полиция зарегистрировала у него наличие сильного алкогольного опьянения.
 
О мотивах задержанного на данный момент ничего неизвестно.

В Китае психически больной напал с ножом на толпу людей
 
Напомним, ранее в Токио автомобиль влетел в толпу детей. В результате инцидента в больницу попали 13 человек.

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Теги: Китай, жертвы, толпа, грузовик
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Источник: korrespondent.net

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