В Китае внедорожник влетел в толпу пешеходов: есть жертвы
В толпу пешеходов в Чунцине влетел внедорожник, управляемый 42-летним пьяным местным жителем.
Четыре человека погибли и еще десять пострадали в результате наезда внедорожника в толпу пешеходов в китайском городе Чунцин, сообщает пресс-служба местной полиции.
Инцидент произошел вечером 22 июня. Мужчина ехал по узкой улице и по дороге врезался в несколько машин и сбил около 20 человек на своем пути.
Водитель был задержан сразу после инцидента, полиция зарегистрировала у него наличие сильного алкогольного опьянения.
О мотивах задержанного на данный момент ничего неизвестно.
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Напомним, ранее в Токио автомобиль влетел в толпу детей. В результате инцидента в больницу попали 13 человек.
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