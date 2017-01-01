В Китае внедорожник влетел в толпу пешеходов: есть жертвы

В толпу пешеходов в Чунцине влетел внедорожник, управляемый 42-летним пьяным местным жителем.

Полиция задержала мужчину, который сбил прохожих на внедорожнике



Четыре человека погибли и еще десять пострадали в результате наезда внедорожника в толпу пешеходов в китайском городе Чунцин, сообщает пресс-служба местной полиции.



Инцидент произошел вечером 22 июня. Мужчина ехал по узкой улице и по дороге врезался в несколько машин и сбил около 20 человек на своем пути.



Водитель был задержан сразу после инцидента, полиция зарегистрировала у него наличие сильного алкогольного опьянения.







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О мотивах задержанного на данный момент ничего неизвестно.

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