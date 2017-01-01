Букингемский дворец заполонили крыс: Елизавета II покинула здание

Одну из крыс заметили на королевской кухне.

Британское издание The Sun сообщило о том, что королева Великобритании Елизавета II "в ужасе" покинула Букингемский дворец, поскольку туда были вызваны службы по борьбе с крысами и мышами, передает Страна.

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В службу дезинсекции обратились после того, как заметили крысу на кухне в резиденции королевской семьи.

В издании отметили, что крысы и мыши являются большой проблемой для Лондона, особенно это касается старых построек.

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В прошлом году Британию заполонили новости о том, что страна находится под угрозой распространения крыс-мутантов, которые стали невосприимчивы к яду, которым их пытались травить. Новые особи уже достигают по размерам обычных кошек.

Британские СМИ Страна

Ранее сообщалось, что Трамп уснул во время речи Елизаветы II. Американский президент начал "клевать носом" во время речи королевы Великобритании, пишет Mirror.