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Букингемский дворец заполонили крысы: Елизавета II покинула здание

Комментариев: 2
Одну из крыс заметили на королевской кухне.
Королева Англии покинула свой дворец из-за крыс
Королева Англии покинула свой дворец из-за крыс
Getty Images

Британское издание The Sun сообщило о том, что королева Великобритании Елизавета II “в ужасе“ покинула Букингемский дворец, поскольку туда были вызваны службы по борьбе с крысами и мышами, передает Страна. 

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В службу дезинсекции обратились после того, как заметили крысу на кухне в резиденции королевской семьи.

В издании отметили, что крысы и мыши являются большой проблемой для Лондона, особенно это касается старых построек. 

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В прошлом году Британию заполонили новости о том, что страна находится под угрозой распространения крыс-мутантов, которые стали невосприимчивы к яду, которым их пытались травить. Новые особи уже достигают по размерам обычных кошек.

Британские СМИ
Британские СМИ
Страна

Ранее сообщалось, что Трамп уснул во время речи Елизаветы II. Американский президент начал “клевать носом“ во время речи королевы Великобритании, пишет Mirror.

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Теги: Елизавета II, королева Англии, Букингемский дворец, крысы, нашествие крыс, крысы в королевском дворце
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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    23.06.2019, 13:06
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Лет 600 назад, вместо котов применяли ласок, горностаем и других семейства куньих. Есть даже картина "Дама с горностаем". Может опять их начать применять? Читал что в Сибири был случай масового нашествия крыс, один предложил не охотиться на всех куньих. Крысы вскоре исчезли, были их трупы кое где.
СтальнаяКрыса    23.06.2019, 13:08
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Леонардо да Винчи
Дама с горностаем. 1489–1490 Википедия.
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