США введут новые санкции против Ирана в понедельник

Прежде чем ввести санкции, Трамп хочет заключить соглашение, чтобы поддержать ослабевающую экономику Ирана.

Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана, которые примут уже в понедельник

США введут новые санкции против Ирана уже в понедельник, но президент Дональд Трамп хочет заключить соглашение, чтобы поддержать его ослабевающую экономику. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 23 июня.

Дональд Трамп подчеркнул, что США пошли дипломатическим путем, чтобы оказать давление на Тегеран, приняв новые санкции. Он заявил, что военные действия "всегда были на столе", но добавил, что готов к быстрому достижению соглашения с Ираном, которое, по его словам, будет способствовать поддержанию экономики страны.

"Мы вводим крупные дополнительные санкции против Ирана в понедельник. Я с нетерпением жду того дня, когда санкции будут сняты с Ирана, и они снова станут продуктивной и процветающей страной", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, что ранее Трамп предложил сделать Иран "снова великим".

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