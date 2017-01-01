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В Праге более 250 тысяч митингуют против власти

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Некоторые протестующие держат в руках флаги ЕС и Чехии, другие — плакаты с критикой премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана.
 
В воскресенье, 23 июня, в Праге прошла крупнейшая за несколько десятилетий антиправительственная акция протеста, сообщает Радио Прага.
 
Больше 250 тысяч протестующих собрались в районе Летенского поля, они требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша.
 
EPA
Протест в Чехии
 
В районе массовой демонстрации полностью перекрыто автомобильное и трамвайное движение, закрыты ближайшие станции метро Влтавска и Градчанска.
 
 
На акцию протеста пришли люди всех возрастов, в том числе родители с колясками и пенсионеры. Некоторые протестующие держат в руках флаги ЕС и Чехии, другие — плакаты с критикой премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана.
 
Напомним, что в Чехии инициировали голосование за вотум недоверия правительству Андрея Бабиша из-за предполагаемого конфликта интересов. 
 
В ноябре прошлого года нижняя палата парламента Чешской Республики уже пыталась вынести вотум недоверия правительству Андрея Бабиша. Тогда это было связано со скандалом с его сыном, которого якобы отвозили на лечение в аннексированный Крым.
 
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Теги: митинг, протесты, Чехия, протест, Прага, митинги, демонстрация
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Источник: korrespondent.net

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