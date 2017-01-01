В Праге более 250 тысяч митингуют против власти

Некоторые протестующие держат в руках флаги ЕС и Чехии, другие — плакаты с критикой премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана.

В воскресенье, 23 июня, в Праге прошла крупнейшая за несколько десятилетий антиправительственная акция протеста, сообщает Радио Прага.

Больше 250 тысяч протестующих собрались в районе Летенского поля, они требуют отставки премьер-министра Андрея Бабиша.

EPA Протест в Чехии

В районе массовой демонстрации полностью перекрыто автомобильное и трамвайное движение, закрыты ближайшие станции метро Влтавска и Градчанска.