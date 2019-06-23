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В Чечне стреляли возле резиденции Кадырова

Комментариев: 2
Вооруженные боевики ударили ножом полицейского и выстрелили в него из ружья, один из нападавших убит.
 
В воскресенье, 23 июня, в Грозном произошло нападение на сотрудников ДПС на посту возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщается телеграм-канале Baza.
 
По предварительным данным, нападавших было двое. Вооруженные боевики ударили ножом полицейского и выстрелили в него из ружья. Один из нападавших убит.
 
Источник Интерфакса сообщил, что стрельба произошла во время проверки документов у водителя остановленного автомобиля.
 
По данным другого источника, в результате нападения пострадали двое полицейских.
 
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов.
 
 
 
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Теги: Россия, теракт, Чечня, Рамзан Кадыров
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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morissimo    23.06.2019, 23:41
Оценка:  0
morissimo
Жаль что шальная пуля не попала в бородатую чеченскую шлюху Кадырку
doc1    23.06.2019, 23:16
Оценка:  0
doc1
боевики??? От вы кацапские ублюдки! Это же ПОВСТАНЦИ! ТАк сам ху йлопутин сказал!
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