В Чечне стреляли возле резиденции Кадырова

Вооруженные боевики ударили ножом полицейского и выстрелили в него из ружья, один из нападавших убит.

В воскресенье, 23 июня, в Грозном произошло нападение на сотрудников ДПС на посту возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщается телеграм-канале Baza.

По предварительным данным, нападавших было двое. Вооруженные боевики ударили ножом полицейского и выстрелили в него из ружья. Один из нападавших убит.