Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Тбилиси продолжились протесты

Комментариев: 0
Организаторы митингов анонсировали автопробег к зданию МВД Грузии в понедельник, 24 июня.
В Тбилиси продолжают протестовать
В Тбилиси продолжают протестовать
 
В Тбилиси в воскресенье, 23 июня, возобновилась акция протеста перед зданием парламента, проходящая четвертый день подряд. 

Отмечается, что на акцию с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и изменения избирательной системы вышли несколько тысяч человек.

Один из организаторов митинга Шота Дигмелашвили заявил, что масштабная акция протеста в Тбилиси будет возобновлена в понедельник в 14.00 (13.00 по киевскому времени), а ее участники устроят автопробег от площади Республики до здания МВД.
 
По его словам, время подобрано специально, так как в этот момент во многих офисах обеденный перерыв, что позволит привлечь еще большее число людей.
 

Cмотрите фотогалерею: В Тбилиси продолжились протесты

 
Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов.
 
По информации Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.
 
Митинги продолжились в субботу, 22 июня. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Грузия, митинг, протесты, фото, Тбилиси, Акция протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Интерфакс

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь