Путин не планирует встречу с Зеленским на G20

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин упомянул в интервью Пятому каналу о поездке Зеленского на саммит G20 в Осаке.

"Я считаю, что это очень здорово, что эти визиты именно сейчас состоялись (поездки президента Украины в Брюссель, Берлин и Париж - ред.), с временной точки зрения, потом будут встречи в японском городе Осака с Путиным", - указал Климкин.