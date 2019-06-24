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Путин не планирует встречу с Зеленским на G20

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В графике российского лидера нет переговоров с президентом Украины в Осаке, подчеркнули в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G20 в Осаке. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщило агентство РИА Новости.
 
"В графике нет", - отметил Песков, говоря о возможной встрече лидеров двух стран.
 
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин упомянул в интервью Пятому каналу о поездке Зеленского на саммит G20 в Осаке.
 
"Я считаю, что это очень здорово, что эти визиты именно сейчас состоялись (поездки президента Украины в Брюссель, Берлин и Париж - ред.), с временной точки зрения, потом будут встречи в японском городе Осака с Путиным", - указал Климкин.
 
 
Ранее президент Украины заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений.
 
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Теги: Украина-Россия, Путин, встреча, G20, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗовПрироды    24.06.2019, 01:05
Оценка:  0
ЗовПрироды
Путен давно помер, как он может что то планировать. У двойников тем более никаких планов нет. Куда их пинком погнали, туда они и поперли.
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