В Грузии приостановили показ фильмов на русском языке

Русскоязычные сеансы прекратила крупнейшая сеть кинотеатров в республике. Также есть данные, что такие действия предприняли все кинотеатры.

Грузинская сеть кинотеатров Cavea приостановила показы русскоязычных сеансов (фильмов с русским переводом) после протестных акций в стране. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил портал Грузия Online

Как указано на портале, Cavea является самой большой сетью кинотеатров в республике.

Отмечается, что решение временно прекратить русскоязычные сеансы было принято в знак солидарности с участниками протестов. Как долго продлятся ограничения, не уточяется.

По информации ТАСС со ссылкой на информационную службу сети кинотеатров Грузии, русскоязычные сеансы в республике приостановили все кинотеатры.

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