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В Грузии приостановили показ фильмов на русском языке

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Русскоязычные сеансы прекратила крупнейшая сеть кинотеатров в республике. Также есть данные, что такие действия предприняли все кинотеатры.
В кинотеатрах Грузии запретили русскоязычные сеансы
В кинотеатрах Грузии запретили русскоязычные сеансы
pixabay.com
 
Грузинская сеть кинотеатров Cavea приостановила показы русскоязычных сеансов (фильмов с русским переводом) после протестных акций в стране. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил портал Грузия Online.
 
Как указано на портале, Cavea является самой большой сетью кинотеатров в республике. 
 
Отмечается, что решение временно прекратить русскоязычные сеансы было принято в знак солидарности с участниками протестов.  Как долго продлятся ограничения, не уточяется.
 
По информации ТАСС со ссылкой на информационную службу сети кинотеатров Грузии, русскоязычные сеансы в республике приостановили все кинотеатры. 
 
Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов.
 
По информации Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.
 
Митинги продолжились 22 и 23 июня. 
 
На фоне обострения антироссийских настроений в Тбилиси президент РФ Владимир Путин запретил пассажирские авиаперевозки из России в Грузию

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Теги: Грузия, Русский язык, протесты, кинотеатр, русский, Кинотеатры, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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