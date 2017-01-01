В Грузии приостановили показ фильмов на русском языке
Русскоязычные сеансы прекратила крупнейшая сеть кинотеатров в республике. Также есть данные, что такие действия предприняли все кинотеатры.
Грузинская сеть кинотеатров Cavea приостановила показы русскоязычных сеансов (фильмов с русским переводом) после протестных акций в стране. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил портал Грузия Online.
Как указано на портале, Cavea является самой большой сетью кинотеатров в республике.
Отмечается, что решение временно прекратить русскоязычные сеансы было принято в знак солидарности с участниками протестов. Как долго продлятся ограничения, не уточяется.
По информации ТАСС со ссылкой на информационную службу сети кинотеатров Грузии, русскоязычные сеансы в республике приостановили все кинотеатры.
Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов.
По информации Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.
Митинги продолжились 22 и 23 июня.
На фоне обострения антироссийских настроений в Тбилиси президент РФ Владимир Путин запретил пассажирские авиаперевозки из России в Грузию.
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