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В Гималаях нашли тела семи альпинистов, пропавших в конце мая

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Вершину Нанда Деви Восточная пытались покорить 12 человек. Из них в базовый лагерь вернулись только четверо.
Нанда Деви
Нанда Деви
commons.wikimedia.org
 
Семеро альпинистов, которые в конце мая пропали без вести в индийских Гималаях, были обнаружены мертвыми. Об этом в воскресенье, 23 июня, сообщил телеканал CNN.
 
Напомним, восемь альпинистов (четверо британцев, двое американцев, австралиец и офицер связи) пропали без вести 26 мая при восхождении на вершину Нанда Деви Восточная.
 
По имеющимся данным, альпинисты погибли в результате схода лавины, когда пытались покорить запретную вершину. Как утверждают индийские власти, у группы не было разрешения на восхождение на этот пик.
 
Поиск восьмого альпиниста возобновится в понедельник, 24 июня.
 
 
Ранее сообщалось, что украинский альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус

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Теги: Индия, лавина, альпинизм, Гималаи, погибли
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Источник: korrespondent.net

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