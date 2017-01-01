Кандидат от партии Эрдогана проиграл на повторных выборах мэра Стамбула

Экрем Имамоглу от оппозиционной Народно-республиканской партии опережает Бинали Йылдырыма от правящей Партии справедливости и развития.

Оппозиционный кандидат лидирует на повторных выборах мэра Стамбула, которые прошли в воскресенье, 23 июня.

После подсчета около 99% бюллетеней представитель Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу набирает 54% голосов избирателей.

При этом ближайший из трех соперников, претендент от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и бывший премьер-министр Бинали Йылдырым, получает немногим более 45%.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил оппозиционного политика, подчеркнув, что речь идет о неофициальных результатах. Турецкий народ "вновь продемонстрировал свою волю", заявил глава государства.

Имамоглу расценил свою победу как "новое начало" для Турции.

Он заявил, что готов представить Эрдогану "дорожную карту" по развитию Стамбула, а также "работать в гармонии" с президентом, чтобы "решать наиболее назревшие проблемы" города.

В свою очередь, экс-премьер признал свое поражение и пожелал сопернику успехов.

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