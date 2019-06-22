В США убили сотрудницу Нацгвардии и двоих ее детей - СМИ

Россиянка Алла Аушева получила американское гражданство в 2012 году. В совершении преступления подозревают сожителя женщины и отца ее детей.

Сотрудницу ВВС Нацгвардии США и ее двоих детей нашли мертвыми в их доме в Нью-Йорке. Об этом 23 июня сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, речь идет об уроженке России Алле Аушевой.



Отмечается, что тело 37-летней женщины с тяжелыми травмами головы и лица нашли утром 22 июня на кровати. Тела ее сыновей двух и трех лет обнаружили неподалеку.

По данным собеседников газеты, детей утопили в ванной.



По подозрению в совершении преступления арестован сожитель Аушевой и отец ее детей, 36-летний Шейн Уокер.

Мужчину задержали, когда он шел по шоссе с мобильным телефоном и военным билетом женщины в руках.



Как пишет Fox News, Аушева приехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту. Через три месяца она записалась на службу в Нацгвардию Нью-Йорка.

В 2012 году женщина получила американское гражданство, а в 2014 году ее перевели в ВВС Нацгвардии.

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