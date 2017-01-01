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Столицу Индонезии перенесут из Джакарты к 2024 году - СМИ

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Главный административный центр страны будет расположен на острове Калимантан, который находится в сейсмологически безопасном районе.
Столицу Индонезии перенесут из Джакарты
Столицу Индонезии перенесут из Джакарты
 
Власти Индонезии рассчитывают, что правительственные органы переедут в новую столицу, которая расположится на острове Калимантан, к 2024 году. Об этом министр планирования и национального развития Бамбанг Броджонегоро рассказал в интервью The Jakarta Post.
 
Как сообщил глава ведомства, планируется создать отдельную структуру, которая займется всеми вопросами переноса столицы.
 
"Мы рассчитываем, что в будущем году на законодательном уровне будет утвержден генеральный план, а уже к 2024 году правительственные структуры начнут работать в новой столице", - уточнил он.
 
Броджонегоро отметил, что после рассмотрения нескольких вариантов было принято решение перенести столицу с острова Ява на остров Калимантан.
 
"Что касается точного места, то президент страны Джоко Видодо объявит его в течение нынешнего года", - добавил министр.
 
При этом правительственные эксперты склоняются к городу Паланкарая, который расположен в провинции Центральный Калимантан. Его называют одним из наиболее удачно спланированных и красивых городов Индонезии. 
 
Остров Калимантан находится в сейсмологически безопасном районе, что особо актуально для крупнейшего в мире Индонезийского архипелага.
 
Нынешняя столица испытывает серьезные проблемы, связанные с недостаточным развитием городской инфраструктуры. 
 
Напомним, о том, что власти Индонезии планируют перенести столицу страны из Джакарты, стало известно в апреле этого года.
 
Ранее сообщалось, что к 2035 году Джакарта станет самым населенным городом мира. 

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Теги: Индонезия, столица, перенос
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Источник: korrespondent.net

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