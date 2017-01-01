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В Камеруне столкнулись автобус и грузовик: 22 жертвы

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Очевидцы утверждают, что в аварии виноват водитель автобуса. Он превысил скорость и вел себя за рулем невнимательно.
Туристический автобус направлялся в портовый город Дуала
Туристический автобус направлялся в портовый город Дуала
Cameroon-Info

Двадцать два человека погибли и еще несколько пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика рядом с населенным пунктом Бахам на западе Камеруна. Об этом накануне сообщило местное издание Cameroon-Info.

"Девятнадцать человек погибли на месте аварии, а трое других скончались в больнице, где врачи пытались спасти их жизни", – рассказал губернатор Западного региона Камеруна Августин Ава Фонка.

Туристический автобус, который направлялся в портовый город Дуала, потерял управление и столкнулся с грузовиком. Очевидцы утверждают, что в аварии виноват водитель автобуса, который превысил скорость и вел себя за рулем невнимательно.

На прошлой неделе в Индии пассажирский автобус упал в ущелье в гималайском штате Химачал-Прадеш. Погибли не менее 43 человек, еще 35 получили травмы.

Ранее в Венесуэле 16 человек погибли и более 30 пострадали из-за лопнувшей шины автобуса. Рейсовый автобус потерял управление и рухнул в овраг в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы.

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Теги: ДТП, авария, грузовик, автобус, Камерун, погибли, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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