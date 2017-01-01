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В Саудовской Аравии беспилотники атаковали аэропорт: Есть жетртвы

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Ранено более двух десятков людей.
В Саудовской Аравии беспилотники атаковали аэропорт: Есть жетртвы
© alarabiya.net
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  • Аэропорт атаковали с помощью беспилотников
В Саудовской Аравии беспилотники атаковали аэропорт: Есть жетртвы
Аэропорт атаковали с помощью беспилотников
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В Саудовской Аравии обстреляли гражданский аэропорт, в результате этого один человек погиб, еще 21 - ранен.

Об этом заявила военная коалиции, сообщает “Аль Арабия“.

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Аэропорт атаковали йеменские повстанцы Хути. Под обстрел попали аэропорты, находящиеся вблизи границы с Йеменом. Сообщается, что обстрел осуществили с помощью беспилотников.

Удар пришелся на парковку аэропорта - повреждены много машин, в них разбиты окна.

После обстрела примерно на час приостановили работу аэропорта, но впоследствии возобновили. Сейчас он работает в обычном режиме.

Как сообщалось 16 июня, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и призвал международное сообщество занять “решительную позицию“. 

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Теги: Саудовская Аравия, аэропорт, обстрел, беспилотник
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