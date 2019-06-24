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МН17: родственники погибших требуют от РФ сотрудничества со следствием

Комментариев: 1
Россия должна попасть в ПАСЕ только тогда, когда будет сотрудничать со следствием насчет авиакатастрофы рейса МН17 Malaysia Airlines.
Родственники погибших в авиакатастрофе МН17 выступили против возврата России в ПАСЕ
Родственники погибших в авиакатастрофе МН17 выступили против возврата России в ПАСЕ

Фонд Авиакатастрофа, который представляет интересы родственников погибших в авиакатастрофе МН17, заявил, что Россия должна получить право голоса в ПАСЕ, только если будет сотрудничать с нидерландским следствием насчет крушения самолета. Об этом пишет местное издание NOS в понедельник, 24 июня.

"Россия не может просто получить право голоса в Совете Европы. Это возможно только в том случае, если Россия будет сотрудничать в расследовании факта авиакатастрофы MH17", - сказано в сообщении.

Родные погибших подчеркивают также, что за последние пять лет РФ слишком мало сотрудничала с расследованием авиакатастрофы. Россия игнорирует и резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требует полного сотрудничества и открытости.

"В стране распространена дезинформация и проявлено мало ответственности и сочувствия", - констатировали представители фонда.

Как сообщалось ранее, Россия хочет обойти персональные санкции ЕС через решение ПАСЕ.

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Теги: Россия, авиакатастрофа, ПАСЕ, следствие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    24.06.2019, 10:13
Оценка:  0
Boxerogos
Каким боком здесь Россия,если этот борт был сбит нашими доблестными зенитчиками над нашей территорией?
Хитрый-Лис    24.06.2019, 10:17
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
Ну да вашей ракетной установки "БУК", которая принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российских вооруженных сил. В чём вопрос лаптеногий?
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