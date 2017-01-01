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В Саудовской Аравии попал под обстрел аэропорт, есть жертвы

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Хуситы атаковали аэропорт в городе Абха с помощью беспилотников. Это вторая атака менее чем через две недели.
Аэропорт города Абха снова попал под обстрел
Аэропорт города Абха снова попал под обстрел
Al Arabiya

Сторонники йеменского движения Ансар Аллах, так называемые хуситы, атаковали аэропорт в саудовской Абхе. Об этом сообщило агентство Associated Press в понедельник, 24 июня.

По данным агентства, в результате обстрела был убит сирийский житель Саудовской Аравии.

Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией, воюющей в Йемене против повстанцев-хуситов, Турки аль-Малики заявил, что аэропорт на юге королевства в Абхе был обстрелян вечером в воскресенье. При этом он не уточнил, какое оружие использовали нападавшие.

В свою очередь представитель хуситов Яхья аль-Сари заявил ранее в воскресенье, что повстанцы начали атаки с помощью беспилотников на саудовские аэропорты в Абхе и Джизане.

Cмотрите фотогалерею: В Саудовской Аравии попал под обстрел аэропорт, есть жертвы

Отметим, что нападение произошло менее чем через две недели после того, как аэропорт в Абхе был атакован крылатой ракетой хуситов. Тогда пострадали 26 человек.

Напомним, Саудовская Аравия созвала внеочередной саммит лидеров арабских стран на фоне обострения в Персидском заливе, а также недавних нападений на нефтеперекачивающие станции и торговые корабли.

Позже появилось видео последствий атаки БПЛА в Саудовской Аравии. Ответственность за атаки с использованием беспилотников взяли на себя повстанцы-хуситы. Вызванный взрывами пожар не нанес серьезного ущерба.

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Теги: Саудовская Аравия, аэропорт, нападение, Йемен, атака, погибли, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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