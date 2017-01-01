В Саудовской Аравии попал под обстрел аэропорт, есть жертвы

Хуситы атаковали аэропорт в городе Абха с помощью беспилотников. Это вторая атака менее чем через две недели.

Сторонники йеменского движения Ансар Аллах, так называемые хуситы, атаковали аэропорт в саудовской Абхе. Об этом сообщило агентство Associated Press в понедельник, 24 июня.

По данным агентства, в результате обстрела был убит сирийский житель Саудовской Аравии.

Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией, воюющей в Йемене против повстанцев-хуситов, Турки аль-Малики заявил, что аэропорт на юге королевства в Абхе был обстрелян вечером в воскресенье. При этом он не уточнил, какое оружие использовали нападавшие.

В свою очередь представитель хуситов Яхья аль-Сари заявил ранее в воскресенье, что повстанцы начали атаки с помощью беспилотников на саудовские аэропорты в Абхе и Джизане.

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Отметим, что нападение произошло менее чем через две недели после того, как аэропорт в Абхе был атакован крылатой ракетой хуситов. Тогда пострадали 26 человек.

Напомним, Саудовская Аравия созвала внеочередной саммит лидеров арабских стран на фоне обострения в Персидском заливе, а также недавних нападений на нефтеперекачивающие станции и торговые корабли.

Позже появилось видео последствий атаки БПЛА в Саудовской Аравии. Ответственность за атаки с использованием беспилотников взяли на себя повстанцы-хуситы. Вызванный взрывами пожар не нанес серьезного ущерба.

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