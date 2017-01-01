В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5
В столице Японии Токио и прилегающих районах зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает издание GulfNews со ссылкой на Метеорологическое агентство Японии в понедельник, 24 июня.
По информации издания, агентство не предупреждало о возможности цунами, а также не было зарегистрировано существенных разрушений.
Толчки зафиксировали в 9:11 утра, а их эпицентр был на побережье Тибы на глубине приблизительно в 60 км.
Землетрясение произошло меньше чем через неделю после предыдущего - толчки магнитудой 6,8 случились на северо-востоке Японии 18 июня. В тот раз пострадали 21 человек и вышло предупреждение о цунами.
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