В Казахстане произошли взрывы на арсенале: Город Арысь эвакуируют

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В городе Арысь Туркестанской области Казахстана в понедельник, 24 июня, произошел взрыв на территории воинской части, власти начали эвакуацию населения в городе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Казахстана.

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“Местное население просим не поддаваться панике и организованно пройти к местам эвакуации“, - говорится в видеосообщении, распространенном пресс-службой министерства. В ведомстве также сообщили, что министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев “вылетел к месту происшествия, чтобы лично разобраться в произошедшем и принять меры“.

Отметим, что взрыв произошел на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь Туркестанской области. Произошло возгорание, повлекшее взрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных сил Казахстана организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.

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Как сообщает информационный портал Tengrinews со ссылкой на заявление Минобороны Республики Казахстан, именно возгорание повлекло разрывы части боеприпасов. На данный момент сообщений о жертвах и пострадавших нет.

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