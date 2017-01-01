Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Керченском проливе сел на мель теплоход

Комментариев: 0
Судно Сиберин-1 отклонилось от оси фарватера подходного канала на 90 метров. На его борту 4,3 тысяч тонн угля.
На судне Сиберин-1 тысячи тонн угля
На судне Сиберин-1 тысячи тонн угля
fleetphoto.ru

Груженый углем теплоход сел на мель в Керченском проливе в понедельник утром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот 24 июня.

"Теплоход Сиберин-1, перевозивший уголь, судовладелец Сталь-флот, сел на мель при отходе от причала 24 порта Кавказ. Пострадавших и утечек (нефтепродуктов – ред.) нет. Судоходство свободно", – говорится в сообщении.

В свою очередь Интерфакс уточняет, что судно отклонилось от оси фарватера подходного канала на 90 метров, что и стало причиной инцидента. На борту теплохода находится 4,3 тысяч тонн угля.

В настоящее время с портовыми властями решается вопрос о выделении буксиров и снятии судна с мели.

Российский порт Кавказ расположен на северо-восточном побережье Черного моря, на восточной стороне Керченского пролива.

Ранее сухогруз Melita под флагом России из-за штормовой погоды отклонился от своего пути и углубился в территориальные воды Украины на расстояние до пяти миль.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Черное море, Керченский пролив, судно, корабль, уголь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь