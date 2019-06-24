Пожар на складе боеприпасов: в Казахстане эвакуируют город

Из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов в Казахстане эвакуируют город с 45 тысячами населения.

В военной части казахского города Арысь в понедельник, 24 июня, произошли взрывы на складе боеприпасов. Несколько десятков человек пострадали, сообщает Интерфакс.

Город Арысь полностью эвакуируют, объявил глава администрации Туркестанской области Умирзак Шукеев, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что на складе с боеприпасами начался пожар, вызвавший взрывы. Судя по видеозаписям очевидцев, взрыв был не один. В городе Арысь введена чрезвычайна ситуация. Люди сами начали выезжать из города. Всего в нем проживает около 45 тысяч человек.

В больницы Арыси обратились 34 человека, заявили в управлении здравоохранения Туркестанской области. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое, сказал главврач городской больницы скорой помощи.

"За помощью обратились около 10-11 человек, пострадавших после взрыва. Пока не могу сказать какие у них травмы, их осматривают врачи", - сообщили в приемном отделении этой больницы.

"Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря", - заявил Умирзак Шукеев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главам МВД, Минобороны и администрации Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, обеспечить безопасность населения и выяснить причины случившегося.

Город Арысь будет полностью эвакуирован.



В Ордабасинской центральной районной больнице и областной клинической больнице было подготовлено более 200 коек. 30 автомобилей скорой помощи были поставлены на три места въезда в Шымкент.https://t.co/xBMuOWHKLn pic.twitter.com/E1uVt6mdEU — Tengrinews (@tengrinewskz) June 24, 2019

Напомним, 9 октября 2018 года произошли взрывы на территории арсенала в Ичнянском районе Черниговской области.

До этого, 3 мая начались взрывы и произошел пожар на складах боеприпасов в Балаклее. В Генштабе заявили, что его причиной стало воспламенение сухой травы во время ликвидации остатков неразорвавшихся снарядов.

А в сентябре 2017 года горел один из крупнейших в Украине складов боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet