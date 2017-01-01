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ПАСЕ отказалась от дебатов по MH17 и невыплате взносов РФ

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Оба запроса, которые были поданы британским и польским депутатами, были отклонены большинством.
В ПАСЕ отказались от дебатов по России
В ПАСЕ отказались от дебатов по России

Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила предложения о проведении дебатов относительно наказания виновных в катастрофе самолета рейса MH17 в июле 2014 года. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщила пресс-служба ПАСЕ в Twitter.

Как сообщалось, в Парламентскую ассамблею поступили два запроса о проведении срочных дебатов под названием "Обязанность всех государств-членов обеспечить, чтобы виновные в сбитии рейса MH17 17 июля 2014 года были привлечены к судебной ответственности" и "Прекращение российского шантажа: просьба к Комитету министров привлечь Российскую Федерацию к ответственности за неуплату членских взносов".

По данным СМИ, их подали британский депутат Роджер Гейл и поляк Александр Почей из числа "друзей Украины".

Оба запроса были отклонены большинством депутатов. За дебаты по MH17 проголосовали 52 депутат, против - 86. За дебаты о шантаже России - 46 за, 77 против.

Напомним, фонд Авиакатастрофа, который представляет интересы родственников погибших в авиакатастрофе МН17, заявил, что Россия должна получить право голоса в ПАСЕ, только если будет сотрудничать с нидерландским следствием насчет крушения самолета.

Как известно, в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ перестала участвовать в сессиях ассамблеи. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

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Теги: Россия, ПАСЕ, дебаты, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком
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Источник: korrespondent.net

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