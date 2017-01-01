Грузия переходит на пропорциональную систему парламентских выборов

Это было одним из требований протестующих, которые с 20 июня устраивают массовые акции у здания парламента в Тбилиси.

Правящая партия Грузинская мечта - Демократическая Грузия приступает к реформе по проведению парламентских выборов, запланированных на 2020 год, по пропорциональной системе. Об этом в понедельник, 24 июня, заявил основатель и председатель партии Бидзина Иванишвили на брифинге, сообщает ТАСС.

"Политическое объединение Грузинская мечта - Демократическая Грузия выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы - провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера", - сказал Иванишвили.

По словам Иванишвили, в 2018 году, когда правящая партия завершила конституционную реформу, было сказано, что переход на пропорциональную систему состоится в 2024 году и барьер должен был составить 5%, однако его аннулирование к 2020 году говорит о том, что власти готовы дать шанс всем политическим партиям пройти в парламент. Переговоры по изменению избирательной системы начнутся после завершения текущей сессионной недели. В переговоры будут вовлечены как представители парламентской, так и непарламентской оппозиции.

Согласно действующему законодательству, в Грузии сегодня смешанная избирательная система. Из 150 депутатов 73 выбираются по мажоритарной системе, а 77 - по пропорциональной.

Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня устраивают массовые выступления у здания парламента в Тбилиси. Митингующие также требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и освобождения задержанных на демонстрациях у здания законодательного органа.

Напомним, в ночь на 21 июня в центре Тбилиси начались акции протеста, которые спровоцировал визит в страну делегации российских депутатов.

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