Удар по туризму и вину. Протесты в Грузии

Россия запретила своим авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию, а грузинским авиакомпаниям временно запретят летать в Россию.

В Грузии продолжаются протесты, которые начались после выступления российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте страны.

Гаврилова обвинили в поддержке оккупации Абхазии и Северной Осетии. Лидер правящей партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе публично извинились перед гражданами Грузии, а спикер парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку.

На протесты отреагировали и в России – там запретили авиаперевозчикам летать в Грузию и тут же выявили резкое ухудшение качества грузинского вина.

Корреспондент.net собрал информацию о новом российско-грузинском обострении.

Решение Путина

Протесты в России носят антироссийский характер, чего не могли не заметить в Москве. Грузины обвиняют Кремль в “ползучей оккупации” и продолжении провокаций после войны 2008 года. Президент РФ Владимир Путин “в целях национальной безопасности” запретил российским авиакомпаниям возить граждан из России в Грузию с 8 июля 2019 года. Путин поручил правительству помочь россиянам, находящимся в Грузии, вернуться в Россию. Президент посоветовал туроператорам воздержаться от продажи путевок в Грузию.

Грузинским авиакомпаниям временно запретят совершать рейсы в Россию с 8 июля ради “обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности”, сообщили в Минтрансе РФ.

В Georgian Airways сообщили, что, если запрет будет задействован с 8 июля, то компания предложит своим пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва.

Запрет на полеты в Грузию могут отменить, когда там нормализуется обстановка, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что полеты решили запретить с 8 июля, поскольку к этому времени “истечет срок большинства туров, и все наши граждане смогут вернуться”.

Последствия для Грузии и России

В Грузии находится несколько тысяч российских туристов. В Ростуризме заявили 22 июня, что в стране отдыхают 1,5 тысячи организованных (то есть купивших путевки) туристов. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Грузии может находиться примерно пять-семь тысяч организованных туристов.

До конца года туры в Грузию купили 12-15 тысяч человек, большинство же россиян едут в страну самостоятельно, сообщили в Российском союзе туриндустрии. В Ростуризме при этом заявили, что до конца года в России продали 3,5 тысячи туров в Грузию.

Российским авиакомпаниям из-за запрета перевозить россиян в Грузию придется вернуть пассажирам 2,3-3 миллиарда рублей за купленные билеты в эту страну, сообщает Коммерсант.

По разным оценкам, которые приводит издание, Грузию в этом сезоне собирались посетить от 155 тысяч до 220 тысяч российских туристов.

Туристическим компаниям, которым рекомендовали прекратить продавать путевки в Грузию, по прогнозу Коммерсанта, придется вернуть за купленные туры 103-122,5 миллиона рублей.

В 2018 году, по данным погранслужбы ФСБ, Грузию посетили 1,29 миллиона россиян. По оценке грузинских властей, на россиян в 2018 году пришлось 1,4 миллиона туристов. При этом в 2018 году российские туристы потратили в Грузии 632 миллиона евро, тогда как туристы из стран Евросоюза — 279 миллионов евро.

Вино

На фоне таких новостей Роспотребнадзор обнаружил, что в последние годы качество грузинского алкоголя ухудшилось.

С 2014 по 2018 год, по данным службы, в 2,9 раза — до 203 тысяч литров — выросло количество грузинского алкоголя, не соответствующего требованиям. Из-за этого ведомство усилило контроль за качеством грузинской продукции.

По данным Национального агентства вина Минсельхоза Грузии, на Россию приходится почти половина экспорта грузинского алкоголя. По оценке Федеральной таможенной службы РФ, Грузия занимает третье-четвертое место среди крупнейших поставщиков вина в Россию.

Что с протестами?

Партия Грузинская мечта предложила провести следующие парламентские выборы по пропорциональной системе, как того требовали участники массовых протестов в Тбилиси.

Председатель правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили считает, что выборы в 2020 году должны пройти в условиях нулевого избирательного барьера.

Среди других требований митингующих — отставка главы МВД Георгия Гахарии и освобождение арестованных участников протестов.

Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста. Cavea – самая большая сеть кинотеатров в Грузии. В компании не уточняют, надолго ли отменены русскоязычные сеансы и будут ли они вообще продолжены.