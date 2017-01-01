Польке, которая вывезла украинца в лес умирать, грозит 5 лет тюрьмы

Украинский рабочий трудился близ города Новый Томышль в столярном цехе по производству гробов.

Около 5 лет заключения грозит владелице предприятия по производству гробов, которая вывезла украинского рабочего умирать в лес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское Радио, Gazeta Wyborcza и местную полицию.

Полиция установила, 36-летнему Василию Чорнею стало плохо на работе. Владелица предприятия отказалась вызвать врачей, так как время было после 17:00.

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“Полицейские выяснили, что в жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили владелицу, она запретила вызвать карету скорой помощи и приказала всем идти домой. Потом оказалось, что мужчина, который был без сознания, исчез из заведения. Не было его также дома, где жил. При странных обстоятельствах исчез также один из украинцев, который с ним жил и работал“, - отметил представитель полиции Анджей Боровяк.

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Полицейский добавил, что “после изучения всей информации и договоренностей с прокуратурой, полицейские решили задержать владелицу фирмы. Женщину взяли под стражу. Правоохранители начали также разыскивать украинца, который исчез после инцидента. За несколько дней они обнаружили его в одном из хостелов в Ломжи“.

Напомним, тело погибшего мужчины нашли лесники в лесу у города Вонґровец в Великопольском воеводстве. Женщина арестована, ей грозит заключение.