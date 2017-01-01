В Германии столкнулись два истребителя
В федеральных землях Германии Мекленбург-Передняя Померания в понедельник, 24 июня, столкнулись истребителя Eurofighter Вооруженных сил страны. Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на Воздушные силы Германии.
Читай также: Может ли пассажир посадить самолет:
Отмечается, что после столкновения оба самолета упали. Также известно, что оба пилота успели катапультироваться, но их пока не нашли.
EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh— Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) 24 июня 2019 г.
Ранее сообщалось, что словацкие истребители перехватили летевший в Харьков самолет.
А в Индии истребитель МиГ-29 потерял топливный бак, который рухнул на взлетно-посадочную полосу и загорелся.