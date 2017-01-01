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В Германии столкнулись два истребителя

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После аварии оба самолета потерпели крушение, пилоты смогли катапультироваться, но их пока не нашли.
Два облака дыма на месте падения самолетов
Два облака дыма на месте падения самолетов
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В федеральных землях Германии Мекленбург-Передняя Померания в понедельник, 24 июня, столкнулись истребителя Eurofighter Вооруженных сил страны. Об этом сообщает издание Focus со ссылкой на Воздушные силы Германии.

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Отмечается, что после столкновения оба самолета упали. Также известно, что оба пилота успели катапультироваться, но их пока не нашли.

Ранее сообщалось, что словацкие истребители перехватили летевший в Харьков самолет.

А в Индии истребитель МиГ-29 потерял топливный бак, который рухнул на взлетно-посадочную полосу и загорелся.

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Теги: авиация, самолет, Германия, видео, истребитель, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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