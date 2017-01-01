Президента ПАСЕ обвинили в грубом нарушении

Лилиан Мари Паскье нарушила регламент Ассамблеи, считают представители украинской делегации.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы формирует юридическую позицию в связи с возможным нарушением президентом ПАСЕ норм регламента и противоправным внесением изменений в повестку дня заседания. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает Укринформ.

Противоречивая ситуация произошла во время объявления президентом ПАСЕ Лилиан Мари Паскье результатов голосования, которым Ассамблея отказалась праздновать 70-летие Совета Европы.

Это произошло из-за затягивания дебатов относительно вопросов, которые могут обеспечить безусловное возвращение российской делегации в Ассамблею.

"Только что президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье нарушила регламент Ассамблеи. Для изменения повестки дня нужно 2/3 голосов присутствующих в зале. Она же считала, что такое решение может принять простое большинство. У пророссийских сил такое сильное желание быстро затянуть российскую делегацию в ПАСЕ, что они пошли на прямое нарушение", - отметил народный депутат Борислав Береза.

Он сообщил, что украинская делегация сейчас формирует юридическую позицию относительно этой ситуации.

"Одного президента ПАСЕ, Педро Аграмунта, мы уже снесли за нарушение правил Ассамблеи. Его преемница пошла тем же путем", - заявил Береза.

Как известно, в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ перестала участвовать в сессиях ассамблеи. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

Напомним, также в Парламентскую ассамблею поступили два запроса о проведении срочных дебатов под названием "Обязанность всех государств-членов обеспечить, чтобы виновные в сбитии рейса MH17 17 июля 2014 года были привлечены к судебной ответственности" и "Прекращение российского шантажа: просьба к Комитету министров привлечь Российскую Федерацию к ответственности за неуплату членских взносов". Однако сегодня ПАСЕ отклонила проведение этих дебатов.

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