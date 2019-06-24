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СМИ: Каждый шестой житель польского города Лодзь - украинец

Комментариев: 1
Увеличение числа работников из Украины сопровождается рекордным падением безработицы в Лодзи.
Каждый шестой житель Лодзи — украинец
Каждый шестой житель Лодзи — украинец

В Лодзинском воеводстве проживают и работают от девяноста до ста тысяч граждан Украины. Большинство из них живут в Лодзи - около 80 000 человек. Это означает, что украинцы составляют одну шестую часть населения города, пишет Радио Польша.

Увеличение числа работников из-за восточной границы Польши сопровождается рекордным падением безработицы в Лодзи. Центральное статистическое управление зафиксировало уровень безработицы на конец апреля в 5,4 процента. Вполне вероятно, что этот показатель упадет ниже 5 процентов в летние месяцы.

После введения новых правил трудоустройства в Германии существует вероятность оттока части украинцев из Польши. Однако Павел Кулага из фирмы Foreign Personel Service говорит, что не стоит ожидать массового оттока украинцев из Польши. Новый немецкий закон облегчит работу прежде всего квалифицированным специалистам.

Ранее в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу. Мужчине стало плохо на рабоче месте. Работодатель-поляк отказался вызывать врача и вывез тело украинца за 150 км.

В Польше наградили украинца за спасение людей во время ДТП

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Теги: Польша, украинцы, Лодзь, жители
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    24.06.2019, 18:29
Оценка:  +2
Boxerogos
Согласен,есть чем гордиться!Нынешнюю Украину лучше всего любить находясь вне её пределов.И чем дальше от Украины находишься,тем сильнее любовь эта.Не верите?Спросите у американо-канадской украинской диаспоры.Эти"щирі українці"любят Украину больше всех!)))))))))))))))))))
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